18+
Новости
Программы
Репортажи
Lite Кино
BBC
Horizon Top Gear Взрыв в Манчестере. Наши истории Горожане 2.0 Дарреллы Дебаты Би-би-си День, который изменит мою жизнь Джоанна Ламли на Шелковом пути Доктор Фостер Документальные фильмы Луи Теру Европа изнутри. Десять лет разногласий Знакомьтесь: люди Конкорд. Гонка на сверхзвуковой скорости Космическая гонка 21 века Краш-диета: большой эксперимент Легенды. Величайшие личности 20 века Незабытые Особенный, как я Пресса Революции. Идеи, изменившие мир Саудиты Секс, скальпели и липосакция Средиземноморье с Саймоном Ривом Стейси Дули Тренинг на местах Эд Боллз. Америка Трампа Новости BBC на Дожде
Магазин Галереи Тесты Блоги Заметки
Расписание Как подключиться Центр поддержки Лица Архив
Еще
75,05
89,14
39,81
10858,80
Поддержи Дождь
Подписаться Поддержать Дождь
Любой донейт — это вклад в наше и ваше будущее. Тысячи людей, таких же, как вы, уже помогают нам.
Поддержите Дождь! Мы верим, что с вами мы сможем добиться перемен к лучшему.
Новости

«Собеседник» нашел у матери главы Минпромторга Мантурова особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей

15 сентября, 12:20
4 112
0

Мать главы Минпромторга Дениса Мантурова, 84-летняя Тамара Мантурова владеет особняком на Клязьминском водохранилище в Москве, предполагаемая стоимость которого составляет около пяти миллиардов рублей. Об этом сообщил «Собеседник». 

Фото: пресс-служба Кремля

По его данным, участок площадью более 4 000 квадратных метров, на котором находится особняк Мантуровой, оценивается в три миллиарда рублей. Стоимость дома, спроектированного итальянской фирмой «Пагано», которая специализируется на возведении эксклюзивных деревянных особняков класса люкс, может превышать два миллиарда рублей. Таким образом, совокупная стоимость участка с особняком может достигать пяти миллиардов рублей.

Как пишет издание, участок в яхт-гольф-клубе «Пирогово» был поставлен на кадастровый учет вместе с домом весной 2020 года. Сам Денис Мантуров живет недалеко от дома своей матери в одноэтажном особняке, который в мае 2020 года Мантурова переписала на сына. Ранее дом принадлежал главе администрации президента Антону Вайно. О том, что Мантуров проживает в «Пирогово», в 2016 году сообщал Дождь. 

В 2019 году Денис Мантуров стал самым богатым министром в правительстве России. Глава Минпромторга задекларировал доход в 586 миллионов рублей. 

В начале сентября «Ведомости» писали, что семья Мантурова владеет владеет пятизвездочным отелем Chekhoff Moscow Curio Collection by Hilton на улице Малая Дмитровка в центре Москвы. 

Купите подписку

Вы уже подписчик? Войти

Все варианты подписки
Другие новости
В Евросоюзе предложили назвать новый режим санкций именем Алексея Навального Сегодня в 16:44 Полиция задержала подозреваемого в хищении миллиарда рублей на рынке Forex Сегодня в 16:11 «Вы наше достояние». Спикер Госдумы потребовал от Терешковой перейти на удаленную работу из-за COVID-19 Сегодня в 15:37 Рогозин назвал Венеру «русской планетой» и сказал, что там «сущий ад» Сегодня в 15:06 Белорусское издательство рассказало о требовании таможни доказать, что в «Гарри Поттере» нет призывов к свержению власти Сегодня в 15:00 В Кремле не увидели причин для встречи с Навальным после его возвращения в Россию Сегодня в 14:51 Джоан Роулинг снова обвинили в трансфобии после выхода новой книги. В твиттере запустили хэштег о ее «смерти» Сегодня в 14:22 «Никаких других вариантов никогда не рассматривалось». Пресс-секретарь Навального — о его возвращении в Россию Сегодня в 13:58 Минюст потребовал лишить Эльмана Пашаева адвокатского статуса Сегодня в 13:51 «Я все еще почти ничего не умею, но вчера смог целый день дышать сам». Навальный опубликовал первый пост после отравления Сегодня в 12:45
Все новости
Популярное у подписчиков Дождя за неделю
Что за новый «Новичок» нашли у Навального, зачем Лукашенко летит к Путину, как женщины Беларуси вдохновляют протест
И так далее с Михаилом Фишманом
Что за новый «Новичок» нашли у Навального, зачем Лукашенко летит к Путину, как женщины Беларуси вдохновляют протест
11 сентября
The Insider: Навальный полностью пришел в себя и вспомнил события перед отравлением. Его соратники называют это преувеличением
Новости
The Insider: Навальный полностью пришел в себя и вспомнил события перед отравлением. Его соратники называют это преувеличением
10 сентября
Кто заменит «пересидевшего» Лукашенко, три главных интриги выборов и «умное голосование» без Навального
Политика. Прямая линия
Кто заменит «пересидевшего» Лукашенко, три главных интриги выборов и «умное голосование» без Навального
9 сентября
Основной инстинкт Симоньян, последний танец Лукашенко, жестокий приговор Ефремову
Нюансы с Юлией Таратутой
Основной инстинкт Симоньян, последний танец Лукашенко, жестокий приговор Ефремову
10 сентября
Что происходит с Навальным и почему в ФБК называют преувеличением сообщения немецкой прессы? Объясняет Иван Жданов
Здесь и сейчас. Вечернее шоу
Что происходит с Навальным и почему в ФБК называют преувеличением сообщения немецкой прессы? Объясняет Иван Жданов
10 сентября
Разбор лжи о Навальном и «Новичке». ТВ отвечает Дудю за Беслан. Майк, Ник и спектакль с Ефремовым
Fake News
Разбор лжи о Навальном и «Новичке». ТВ отвечает Дудю за Беслан. Майк, Ник и спектакль с Ефремовым
11 сентября
«Марш героев» в Беларуси: светошумовые гранаты, задержания и баррикады протестующих. Онлайн
Трансляция
«Марш героев» в Беларуси: светошумовые гранаты, задержания и баррикады протестующих. Онлайн
13 сентября
Почему Лукашенко так и не смог подавить самые массовые протесты в истории Беларуси
Репортаж Дождя
Почему Лукашенко так и не смог подавить самые массовые протесты в истории Беларуси
10 сентября
В Беларуси «винтят» женщин, главные нарушения на трехдневных выборах. Итоги субботы
Здесь и сейчас
В Беларуси «винтят» женщин, главные нарушения на трехдневных выборах. Итоги субботы
12 сентября
Расправа над Ефремовым. Обращение Михаила Козырева к лицемерным «праведникам»
Би Коз
Расправа над Ефремовым. Обращение Михаила Козырева к лицемерным «праведникам»
10 сентября
«Заказчик — Путин». Илья Яшин — о покушении на Навального, и почему люди не вышли после этого на улицы
Еще не вечер
«Заказчик — Путин». Илья Яшин — о покушении на Навального, и почему люди не вышли после этого на улицы
7 сентября
Куда уплыл «жирок» Собянина, Усманов пришел за пивом, а Медведев нашел деньги для россиян
Деньги
Куда уплыл «жирок» Собянина, Усманов пришел за пивом, а Медведев нашел деньги для россиян
10 сентября
Новые декабристки. Почему мы идем на жертвы ради мужчин?
Женщины сверху
Новые декабристки. Почему мы идем на жертвы ради мужчин?
11 сентября
Почему пост Захаровой о сербско-американских переговорах привел к личным извинениям Путина? Отвечает сербский журналист
Заметки
Почему пост Захаровой о сербско-американских переговорах привел к личным извинениям Путина? Отвечает сербский журналист
12 сентября
Эхо ковида: разрушительные последствия впереди, оправдает ли себя помощь правительства, и почему рубль может упасть еще ниже
Деньги. Прямая линия
Эхо ковида: разрушительные последствия впереди, оправдает ли себя помощь правительства, и почему рубль может упасть еще ниже
7 сентября
Синдром счастливой семьи. Откуда берутся зависимости?
Психология на Дожде
Синдром счастливой семьи. Откуда берутся зависимости?
9 сентября
Грабители ворвались в дом студентки во время урока по зуму. Однокурсники вызвали полицию — преступников поймали
Видео дня
Грабители ворвались в дом студентки во время урока по зуму. Однокурсники вызвали полицию — преступников поймали
7 сентября
Конкурс самых смешных фотографий диких животных: улыбчивая рыба и медведь, который всегда портит общий снимок. Фотогалерея
Фотогалереи
Конкурс самых смешных фотографий диких животных: улыбчивая рыба и медведь, который всегда портит общий снимок. Фотогалерея
11 сентября
«Настоящее Будущее». Кино об эпохе Путина и людях, живущих в ней
Партнерский материал
«Настоящее Будущее». Кино об эпохе Путина и людях, живущих в ней
18 августа
Новый сезон «Ездим дома»! Премьера 18 сентября в 19:30
Ездим дома
Новый сезон «Ездим дома»! Премьера 18 сентября в 19:30
10 сентября
Русская смерть, одежда с унитазами, сделано на ********. Экскурсия по первой после пандемии ярмарке современного искусства Cosmoscow
Выход в люди
Русская смерть, одежда с унитазами, сделано на ********. Экскурсия по первой после пандемии ярмарке современного искусства Cosmoscow
11 сентября
«Новое платье короля». Сказка Андерсона, которая подходит к абсурду российской жизни
Страшные сказки
«Новое платье короля». Сказка Андерсона, которая подходит к абсурду российской жизни
12 сентября
Партнерские материалы

Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Telegram YouTube Одноклассники
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
О нас
Вакансии Реклама Интернет-магазин Контакты Финансовая отчетность
Смартфоны
iOS Android
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Android TV
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Dune Android
Мы проверяем информацию в
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 18+
Главный редактор сайта: Соловьев В.В.
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2, комната 2
Электронный адрес редакции: tdzyadko@tvrain.ru
Телефон редакции: +7 (495) 744-01-77