«Собеседник» нашел у матери главы Минпромторга Мантурова особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей

Мать главы Минпромторга Дениса Мантурова, 84-летняя Тамара Мантурова владеет особняком на Клязьминском водохранилище в Москве, предполагаемая стоимость которого составляет около пяти миллиардов рублей. Об этом сообщил «Собеседник».

Фото: пресс-служба Кремля

По его данным, участок площадью более 4 000 квадратных метров, на котором находится особняк Мантуровой, оценивается в три миллиарда рублей. Стоимость дома, спроектированного итальянской фирмой «Пагано», которая специализируется на возведении эксклюзивных деревянных особняков класса люкс, может превышать два миллиарда рублей. Таким образом, совокупная стоимость участка с особняком может достигать пяти миллиардов рублей.

Как пишет издание, участок в яхт-гольф-клубе «Пирогово» был поставлен на кадастровый учет вместе с домом весной 2020 года. Сам Денис Мантуров живет недалеко от дома своей матери в одноэтажном особняке, который в мае 2020 года Мантурова переписала на сына. Ранее дом принадлежал главе администрации президента Антону Вайно. О том, что Мантуров проживает в «Пирогово», в 2016 году сообщал Дождь.

В 2019 году Денис Мантуров стал самым богатым министром в правительстве России. Глава Минпромторга задекларировал доход в 586 миллионов рублей.

В начале сентября «Ведомости» писали, что семья Мантурова владеет владеет пятизвездочным отелем Chekhoff Moscow Curio Collection by Hilton на улице Малая Дмитровка в центре Москвы.