Со счетов Любови Соболь принудительно взыскали 34 млн рублей в пользу Пригожина и мэрии Москвы

Со счетов юриста ФБК Любови Соболь принудительно взыскали 34 миллиона рублей в пользу бизнесмена Евгения Пригожина и структур мэрии Москвы. Об этом в твиттере сообщила сама Соболь.

Приставы взыскали со всех моих счетов принудительный подарок для Пригожина и Собянина.



– 34 млн рублей



А как у вас проходит утро понедельника? pic.twitter.com/5uEak0MqI9 — Соболь Любовь (@SobolLubov) August 31, 2020

В разговоре с «МБХ медиа» она уточнила, что в эту сумму вошли взыскания по искам из-за летних акций протеста 2019 года, которые уже были погашены.

«Это и по делу „Московского школьника“, 29 миллионов рублей, и взыскание по искам, которые подавали структуры мэрии Москвы за прошлогоднюю акцию протеста», — рассказала Соболь.

В октябре 2019 года суд обязал Любовь Соболь, Алексея Навального и ФБК выплатить более 87 миллионов рублей комбинату питания «Московский школьник». ФБК связывал его с Пригожиным и обвинял в массовых отравлениях школьников некачественными продуктами.

25 августа 2020 года Пригожин выкупил этот долг — теперь оппозиционеры должны выплатить деньги непосредственно ему. Тогда же бизнесмен заявил, что его юристы начали работу по принудительному взысканию долга.

Ранее Алексей Навальный объявил о закрытии ФБК и создании новой организации. Такое решение было принято из-за проигранного иска от компании «Московский школьник».

«Со мной и с Соболь уже ничего не поделаешь. Сумма огромная, и я даже не вижу смысла ее собирать. До конца путинской власти нам придется жить с заблокированными счетами и приставами, изымающими наше любое имущество в пользу повара Путина», — отмечал Навальный.

Фото: АР/ТАСС