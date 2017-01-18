Кремль объяснил продление Сноудену вида на жительство в России

«Сноуден находится здесь по временному разрешению, которое продлено. Все его контакты с внешним миром осуществляются через его адвокатов, в том числе, адвокатов США. Это их вопрос», — заявил Песков.

Накануне бывший замглавы ЦРУ Майкл Морелл предложил экстрадировать Сноудена из России в США в качестве «подарка» избранному президенту Дональду Трампу. В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что недавно Сноудену продлили вид на жительство в России. Морелла Захарова упрекнула в том, что он так и не понял Россию, а его предложение сравнила с идеологией предательства.