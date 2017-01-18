Сноуден и Ассанж приветствовали решение Обамы сократить тюремный срок Челси Мэннинг

Бывший сотрудник американского Агентства национальной безопасности Эдвард Сноуден и основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж приветствовали решение о сокращении срока заключения Челси Мэннинг. Об этом говорится на их страницах в твиттере.

«Ассанж: Спасибо вам, кто боролся за смягчение наказания Челси Меннинг. Ваше мужество и решимость сделали невозможное возможным», — говорится в твиттере WikiLeaks.

Сноуден на своей странице в твиттере поздравил всех, кто боролся за смягчение приговора Мэннинг. Он также поблагодарил президента США за решение сократить ее тюремный срок.

«Пусть это будет сказано здесь искренне, с добрым сердцем: Спасибо, Обама», — добавил он.

В июне WikiLeaks и Сноуден обращались к президенту США Бараку Обаме с просьбой помиловать Мэннинг.

Ранее стало известно о том, что Обама сократил тюремный срок информатору WikiLeaks Мэннинг, обвиненной в США в разглашении секретной информации. Она должна была выйти из тюрьмы в 2045 году, но будет освобождена в мае 2017 года.