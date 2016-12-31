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Сноудена нашли в списке попросивших помилование у Обамы

Новости
10:05, 31 декабря
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Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден оказался в списке людей, попросивших амнистию у президента США Барака Обамы, сообщает Politico. 

AP Photo

Источники в администрации Обамы сообщили, что вероятность помилования Сноудена крайне мала. В частности, из-за того, что он передал секретную информацию журналистам, которая состояла не только в данных о прослушке, но и методах сбора информации спецслужбами в других странах и военных конфликтах. Его бегство в Гон Конг, а затем в Москву также уменьшает возможность амнистии, сказал источник.

В ноябре 2016 года Барак Обама говорил, что не может помиловать Эдварда Сноудена, так как не может миловать тех, кто не предстал перед судом. 

Однако эксперты Politico положительно оценивают возможность помилования Челси Мэнинг, которая была осуждена на 35 лет лишения свободы по обвинению в передаче сотен тысяч секретных документов, дипломатических депеш и военных отчетов сайте Wikileaks. Челси Мэнинг, трансгендерная женщина, служила в армии США специалистом по анализу разведывательных данных при батальоне, отправившемся в Ирак. 35-летний приговор Мэнинг — самое длительное наказание, к которому приговаривал американский суд за утечку информации. Она находится в тюрьме уже около шести лет. 

13 сентября 2016 года Эдвард Сноуден выразил надежду на то, что Барак Обама помилует его. При этом пресс-секретарь белого дома Джош Эрнест заявил, что Обама не планирует воспользоваться правом помиловать Сноудена. По его словам, Снодуен обвинен в серьезных преступлениях, поэтому должен «вернуться в США и ответить на эти обвинения».

В 2013 году Сноуден рассказал о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о прослушке переговоров зарубежных лидеров. Он отправил запросы на получение убежища властям более 20 стран.В 2014 году он получил вид на жительство в России и с тех пор находится в Москве. В США его обвинили в шпионаже. 

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