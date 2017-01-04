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В Москве объявили штормовое предупреждение из-за снегопада
В Москве объявили штормовое предупреждение из-за ожидающихся снегопада и метели, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росгидромета.
«С 23:30 мск 4 января до 09:00 мск 5 января в Москве и ТиНАО (Троицкий и Новомосковский адмистративные округа) ожидаются снег, местами сильный, местами метель», — сообщили в Росгидромета.
По данным службы, в ближайшие сутки в Москве может выпасть до 20% месячной нормы осадков. Также ожидается холодный ветер.
Заметное похолодание, по данным синоптиков, произойдет в Москве в четверг, 5 января, после снегопада. А затем температура ночью в пятницу может доходить до минус 23-28 градусов Цельсия. В субботу температура ночью может достигать минус 29 градусов.
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