В Москве объявили штормовое предупреждение из-за снегопада

В Москве объявили штормовое предупреждение из-за ожидающихся снегопада и метели, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росгидромета.

«С 23:30 мск 4 января до 09:00 мск 5 января в Москве и ТиНАО (Троицкий и Новомосковский адмистративные округа) ожидаются снег, местами сильный, местами метель», — сообщили в Росгидромета.

По данным службы, в ближайшие сутки в Москве может выпасть до 20% месячной нормы осадков. Также ожидается холодный ветер.

Заметное похолодание, по данным синоптиков, произойдет в Москве в четверг, 5 января, после снегопада. А затем температура ночью в пятницу может доходить до минус 23-28 градусов Цельсия. В субботу температура ночью может достигать минус 29 градусов.