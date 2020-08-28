СМИ сообщили об аварии с участием автомобиля замминистра обороны Юнус-Бека Евкурова

В Москве произошла авария с участием автомобиля заместителя министра обороны России Юнус-Бека Евкурова. Об этом сообщают Baza , РЕН ТВ и ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По разным данным, ДТП произошло на 1-й или 2-й Дубровской улице. РЕН ТВ сообщает, что Евкуров сидел на пассажирском месте.

Baza пишет, что чиновник передвигался на служебном автомобиле, который проехал на красный свет и спровоцировал аварию. В результате пострадал ребенок. Как отмечает телеграм-канал 112, машина, в которую въехал автомобиль Евкурова, зацепила женщину с ребенком, его госпитализировали с сотрясением мозга.

По словам собеседника ТАСС, «одна из машин» наехала на женщину с коляской. При этом никто не пострадал.

После аварии водитель Евкурова скрутил номера машины. Сам замминистра обороны покинул место аварии, пишет 112.

Бывшего главу Ингушетии Юнус-Бек Евкурова назначили заместителем министра обороны России в июле 2019 года.

Фото на превью: kremlin.ru