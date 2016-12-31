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СМИ сообщили об нападении на бойца ММА Расула Мирзаева в Москве

Новости
11:06, 31 декабря
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В Москве расстреляли бойца ММА, чемпиона мира по боевому самбо Расула Мирзаева, сообщает издание Life.ru без указания источника информации. 

По данным издания, на Восточной улице в Москве в Мирзаева выстрелили несколько раз и избили битой. После этого спортсмена доставили в больницу. О том, что Мирзаев госпитализирован, рассказал также источник «Интерфакса» в правоохранительных органах.

В управлении МВД по Москве радиостанции «Говорит Москва» сообщили, что проводят проверку по факту нападения на мужчину на улице Восточной. «31 декабря в 02:46 на службу 02 поступило сообщение об огнестрельном ранении на улице Восточной. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что в 01:43 трое неизвестных из травматического оружия произвели несколько выстрелов в сторону потерпевшего 1986 года рождения, после чего скрылись», — рассказали в МВД.

В 2011 году Расул Мирзаев ударил молодого человека в ходе конфликта около одного из московских ночных клубов. Молодой человек ударился головой об асфальт и умер в больнице. Мирзаев был приговорен к двум годам лишения свободы. 

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