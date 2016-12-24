СМИ сообщили о задержании родственников напавших на полицейских в Чечне

В Грозном задержали более ста родственников подозреваемых в нападении на полицейских, сообщает «Кавказ.Реалии» со ссылкой на главу правозащитной организации Human Rights Analysis Center Ахмеда Гисаева.

Гисаев со ссылкой на свои источники рассказал, что в отделе полиции Старопромысловского района Грозного находятся несколько десятков родственников нападавших.

«За эти дни к нам обратилось немало родственников тех, кто задержан. Они утверждают, что родственников всех согнали в Старопромысловское РОВД Грозного. Их там держат уже несколько дней», — сказал Гисаев.

Он утверждает, что задержанные удерживаются полицией незаконно, и им не предъявляют обвинений. «Речь идет о применении принципа коллективной ответственности людей за содеянное их родственниками», — заявил правозащитник.

О том, что полиция удерживает родственников нападавших без предъявления обвинений также сообщает издание «Кавказский узел». По данным издания, в отделениях полиции находятся также несовершеннолетние и пожилые люди.

«Женщинам разрешается передавать задержанным еду. Информации о том, что к ним применяют пытки или что их подвергают побоям, нет. Но словесные оскорбления, унижения и моральные издевательства имеют место. О ситуации мы можем говорить только со слов близких задержанных, правоохранительные органы никакой информации практически не дают», — рассказал изданию глава одной из грозненских неправительственных организаций, попросивший не называть его имени.

По его словам, полиция обещала отпустить задержанных «в ближайшие дни», но с 20 декабря правоохранители стали задерживать новых людей. «Если прежде были задержаны отцы, братья, дяди, двоюродные родственники, то теперь полиция перешла и на троюродных братьев и других представителей родов и тейпов убитых боевиков», — сообщил источник.

Смотрите также: Кадыров выложил в инстаграм видео спецоперации в Грозном и окрестностях

В ночь на 18 декабря в Грозном боевики совершили несколько нападений на полицейских. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, во время перестрелки четверо нападавших были убиты, еще двое ранены. По данным «Кавказского узла», погибли четверо полицейских. «Новая газета» сообщила, о трех убитых сотрудниках ГАИ.

Кадыров сообщил, что на окраине Грозного была проведена спецоперация, в ходе которой были убиты семеро подозреваемых в нападении, и четыре человека были задержаны.

Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение в Грозном.

Высокопоставленный сотрудник управления ФСБ по Чечне сообщил «Новой газете», что нападение не было связано с подпольем боевиков в республике. По его словам, как таковое подполье в Чечне уничтожено. Он предположил, что нападение имеет признаки «бунта против чеченской власти, плохо скоординированного вооруженноого выступления».