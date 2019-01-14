В Китае приговорили к смертной казни гражданина Канады

Суд назвал Шелленберга ключевым участником международного сговора с целью торговли наркотиками. Его действия, согласно приговору, имели «чрезвычайно негативные» последствия. Суд и следствие решили, что он участвовал в схеме по доставке в Австралию 222 килограммов метамфетамина — наркотик был спрятан в автомобильные покрышки на складе в Даляне.

Также в сговоре участвовал китайский переводчик Шелленберга. Он выступил в суде как свидетель и заявил, что подсудимый заставлял его покупать ножницы, перчатки и скотч для упаковки наркотика.

Канадец в суде заявил о своей невиновности. Он утверждает, что прилетел в Китай как турист. У осужденного есть десять дней, чтобы обжаловать приговор.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что руководство страны «крайне обеспокоено» решением китайского суда и будет добиваться того, чтобы смертный приговор не был приведен в исполнение.

Шелленберга задержали 3 декабря 2014 года, когда он сел на самолет в Гуанчжоу. Четыре года спустя китайский суд дал ему 15 лет тюрьмы за участие в контрабанде наркотиков. В декабре 2018 года прокуратура назначила новое судебное разбирательство по вновь открывшимся обстоятельствам. Ему предъявили обвинения в участии в организованной международной группе, занимающейся наркотрафиком. Соответствующая статья предполагает наказание вплоть до смертной казни.

Globe and Mail отмечает, что приговор приведет к усилению напряженности в отношениях между Китаем и Канадой. В Канаде, как пишет издание, новый процесс над Шелленбергом многие считают ответом на задержание финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу.