Новости
14:54
McDonald's продаст 80% своего бизнеса в Китае и Гонконге
14:45
В Совете Федерации предложили упростить правила выезда за границу для должников
14:39
NASA показало фото Луны и Земли с орбиты Марса
13:59
В МВД назначили нового главу Следственного департамента
13:37
Reuters узнал о снижении Россией добычи нефти по соглашению c ОПЕК
13:19
Бывший премьер Украины допустил создание правительства в изгнании
12:27
Роскомнадзор объяснил удаление приложения LinkedIn из магазинов Apple и Google
12:14
В Париже задержали 16 человек по делу об ограблении Ким Кардашьян
Смертник на грузовике въехал в здание полиции в Египте
Смертник на грузовике со взрывчаткой въехал в пропускной пункт безопасности около полицейского участка на севере Синая в Египте, сообщает Associated Press. Погибли десять человек.
Девять из погибших были полицейскими. Еще 22 человека получили ранения.
Атака произошла в городе эль-Ариш на Синайском полуострове. Грузовик въехал в здание после того, как несколько боевиков в масках забросали полицейских гранатами. В трех этажах здания полиции произошел пожар.
Грузовик, которым управлял смертник, был украден у муниципалитета эль-Ариш. Ни одна группировка еще не взяла на себя ответственность за нападение.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.