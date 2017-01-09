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Смертник на грузовике въехал в здание полиции в Египте

Новости
14:55, 9 января
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Смертник на грузовике со взрывчаткой въехал в пропускной пункт безопасности около полицейского участка на севере Синая в Египте, сообщает Associated Press. Погибли десять человек.

Девять из погибших были полицейскими. Еще 22 человека получили ранения.

Атака произошла в городе эль-Ариш на Синайском полуострове. Грузовик въехал в здание после того, как несколько боевиков в масках забросали полицейских гранатами. В трех этажах здания полиции произошел пожар.

Грузовик, которым управлял смертник, был украден у муниципалитета эль-Ариш. Ни одна группировка еще не взяла на себя ответственность за нападение. 

 

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