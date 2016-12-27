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Life опубликовал последние слова пилотов Ту-154
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Life опубликовал последние слова пилотов Ту-154

Новости
19:36, 27 декабря
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Авиационные эксперты расшифровали запись с бортового самописца разбившегося самолета Ту-154, сообщает Life со ссылкой на источник, близкий к следствию. По словам собеседника телеканала, разговор экипажа прерывается на том, что один из пилотов восклицает: «Закрылки, с***!», а затем звучат слова: «Командир, падаем!»

Источник Life добавил, что пленка, фиксировавшая переговоры экипажа и разговоры внутри кабины, оказалась не повреждена. Второй самописец, параметрический, пока не доставлен в Центральный научно-исследовательский институт Военно-воздушных сил и когда начнется его расшифровка, пока неизвестно.

В свою очередь источник «Интерфакса» в оперативном штабе на месте крушения сообщает, что самолет разбился из-за «сваливания» при недостаточной для взлета подъемной силе крыла. Собеседник агентства отметил, что, по предварительным данным, на борту «рассогласованно сработали закрылки, в результате их невыхода подъемная сила была потеряна, скорость не была достаточной для набора высоты, и самолет свалился».

Закрылком называется отклоняющаяся вниз или выдвигающаяся и одновременно отклоняющаяся задняя часть крыла.

Самолет Минобороны Ту-154 потерпел крушение в Черном море 25 декабря. На борту находились 92 человека, все они погибли.

В качестве основных версий причин катастрофы ФСБ называло попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибку пилота и техническую неисправность самолета.

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