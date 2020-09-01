Следователи ФСБ взяли у Ивана Сафронова образцы голоса

Следователи ФСБ взяли у обвиняемого в госизмене журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова образцы голоса, сообщил «Коммерсанту» один из его адвокатов Иван Павлов. Это может понадобиться для фоноскопической экспертизы тайной прослушки разговоров журналиста.

Фото: Агентство «Москва»

Экспертиза назначена в рамках уголовного дела о госизмене. Защитник отказался говорить о ее сути, так как на постановлении о назначении экспертизы стоит гриф секретности. Сафронов предоставил образцы голоса в присутствии четырех адвокатов.

По словам Павлова, бывший журналист «Коммерсанта» «не собирается препятствовать следствию в установлении истины по делу». Сафронов уже несколько раз говорил, что готов дать показания, когда ему разъяснят суть обвинений. ФСБ отказывается делать это до конца расследования.

Ивана Сафронова арестовали по обвинению в государственной измене. Следствие считает, что он передавал секретные данные с домашнего компьютера спецслужбам Чехии. По словам адвоката Ивана Павлова, за журналистом следили с осени 2019 года. Сафронов отрицает обвинения.