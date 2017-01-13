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СКР и Генпрокуратура попросили у Путина денег на квартиры для сотрудников

Новости
04:59, 13 января
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Генпрокурор Юрий Чайка и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой выделить дополнительные средства на покупку жилья для сотрудников, пишет «Коммерсантъ».

Генпрокуратуре на эти цели требуется 19 миллиардов рублей, а Следственному комитету — 7,6 миллиарда.

Из обращения следует, что на первое декабря более 3,5 тысячи прокурорских работников со стажем не менее десяти лет претендуют на получение квартир. По расчетам ведомства, в среднем семье сотрудника прокуратуры из трех человек необходимо выделить примерно 5 миллионов рублей в виде социальной выплаты. СК в своих расчетах руководствовался нормой на одного человека.

В обоих ведомствах «Коммерсанту» рассказали, что в рамках федеральной программы получают деньги на покупку служебного жилья, которое сотрудник должен покинуть в случае увольнения. В законодательстве есть норма о предоставлении жилья в собственность сотрудникам, но она «практически не работает», отмечает газета.

Механизма выделения единовременного пособия для приобретения жилья сотрудниками СКР и Генпрокуратуры нет, поэтому Чайка и Бастрыкин предложили внести в закон изменения, дающие их ведомствам право на выплаты для покупки жилья.

Их обращение перенаправлено в Минстрой и Минфин.

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