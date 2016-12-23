Шестерых членов сборной России по лыжным гонкам отстранили от соревнований

Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила шестерых членов сборной России по лыжным гонкам от участия в соревнованиях. Помимо этого, финал Кубка мира, который должен был пройти в Тюмени в марте 2017 года, будет перенесен в другую страну. Об этом сообщается на сайте федерации.

Такое решение связано с расследованием системы скрытия положительных допинг-проб российских спортсменов во время Олимпиды в Сочи в 2014 году. Об этом сообщалось в докладе главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена, который был опубликован 9 декабря.

Ранее 23 декабря Международный олимпийский комитет объявил о перепроверки всех допинг-проб российских спортсменов, которые были сданы на Олимпиадах в Сочи в 2014 году, в Лондоне в 2012 году и в Ванкувере в 2010 году. Помимо этого, МОК начал дисциплинарные расследования в отношении 28 российских спортсменов.

Накануне Россия уведомила Международный союз биатлонистов (IBU), что не будет проводить юниорский Чемпионат мира по биатлону, который должен был пройти в городе Остров (Псковская область), и этап Кубка мира по биатлону в Тюмени. Соревнования были запланированы на начало 2017 года.