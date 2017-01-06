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Российский лыжник установил рекорд по числу побед на «Тур де Ски»

Новости
14:29, 6 января
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Российский лыжник Сергей Устюгов выиграл пятый подряд этап на многодневной лыжной гонке «Тур де Ски», став первым спортсменом, совершившим подобное достижение. 6 января россиянин выиграл индивидуальную гонку на 10 км свободным стилем в Тоблахе в Италии.

Вторым в гонке финишировал лыжник из Франции Морис Манифика, третьим — норвежец Симен Хегстад Крюгер (+16,6). Основной соперник Устюгова, новрежец Мартин Сундбю, занял 14-е место.

Устюгов стал первым лыжником, который смог выиграть пять этапов на «Тур де Ски». В прошлом году Сундбю удалось одержать победы на четырех этапах.

В общей сложности «Тур де Ски» состоит из восьми этапов. Победители гонки определяются в двух зачетах: генеральном (по наименьшему общему времени прохождения всех этапов) и спринтерском. «Тур де Ски» традиционно завершается гонкой в гору в итальнском Валь-ди-Фьемме.

Единственным россиянином, выигрывавшим многодневку, является Алекснадр Легков, одержавший победу в 2013 году. В этом году он не участвует в соревновании из-за отрастранеия в связи с расследованием WADA, посвященным манипуляциям с допинг-пробами.

 

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