Российский лыжник установил рекорд по числу побед на «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов выиграл пятый подряд этап на многодневной лыжной гонке «Тур де Ски», став первым спортсменом, совершившим подобное достижение. 6 января россиянин выиграл индивидуальную гонку на 10 км свободным стилем в Тоблахе в Италии.

Вторым в гонке финишировал лыжник из Франции Морис Манифика, третьим — норвежец Симен Хегстад Крюгер (+16,6). Основной соперник Устюгова, новрежец Мартин Сундбю, занял 14-е место.

Устюгов стал первым лыжником, который смог выиграть пять этапов на «Тур де Ски». В прошлом году Сундбю удалось одержать победы на четырех этапах.

В общей сложности «Тур де Ски» состоит из восьми этапов. Победители гонки определяются в двух зачетах: генеральном (по наименьшему общему времени прохождения всех этапов) и спринтерском. «Тур де Ски» традиционно завершается гонкой в гору в итальнском Валь-ди-Фьемме.

Единственным россиянином, выигрывавшим многодневку, является Алекснадр Легков, одержавший победу в 2013 году. В этом году он не участвует в соревновании из-за отрастранеия в связи с расследованием WADA, посвященным манипуляциям с допинг-пробами.