Четверым российским скелетонистам вернули право участвовать в соревнованиях

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отменила свое решение о временном отстранении от соревнований четверых российских скелетонистов — Александра Третьякова, Елены Никитиной, Марии Орловой и Ольги Потылицыной. Об этом сообщается на сайте организации.

Спортсменов временно отстранили с 2 января до 19 января 2017 года из-за подозрений в нарушении допинговых правил, которые появились у Международной федерации бобслея и скелетона после публикации второй части доклада WADA, посвященного допингу в российском спорте. Комиссия IBSF пришла к выводу, что перечисленные в докладе факты вызывают подозрения в отношении спортсменов, но для отстранения их недостаточно. В результате решение IBSF было отменено. Теперь спортсмены вновь могут принимать участие в международных соревнованиях.

Из-за отстранения скелетонист Александр Третьяков пропустил этап Кубка мира, который проходил в немецком городе Альтенберге. По результатам предыдущих двух этапов Третьяков лидировал в турнирной таблице. Примет ли он участие в следующем этапе Кубка мира, который пройдет 13-15 января в немецком Винтерберге, пока неизвестно.

Как заявил «Интерфаксу» вице-премьер России Виталий Мутко, снятие дисквалификации с российских скелетонистов не стоит воспринимать как «подвиг». «Будем просто рассчитывать на объективность вне политического контекста», — предложил Мутко, говоря о подозрениях в допинге в отношении российских спортсменов.

На Олимпиаде в Сочи Третьяков завоевал золотую медаль, Елена Никитина — бронзу. Именно из-за подозрений в приеме допинга на Играх в 2014 году спортсменов дисквалифицировали.