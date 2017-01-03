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От международных соревнований отстранили четверых российских скелетонистов

Новости
14:25, 3 января
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Российские скелетонисты Александр Третьяков, Елена Никитина, Ольга Потылицына и Мария Орлова отстранены от соревнований. Такое решение приняла Международная федерация бобслея и скелетона, рассказали в Федерации бобслея России, передает ТАСС.

Александр Третьяков. Фото: РИА Новости / Игорь Зарембо

Спортсменов отстранили с 30 декабря 2016 года по 19 января 2017 года в связи с нарушениями антидопинговых правил, допущенными на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Поводом для отстранения четверых спортсменов стал доклад Всемирного антидопингового агентства (WADA), в котором говорится о тысяче российских спортсменов, причастных к системе приема допинга на зимней Олимпиаде в 2014 году.

Александр Третьяков на Играх в Сочи завоевал золотую медаль, а Елена Никитина — бронзовую. Из-за отстранения спортсмены пропустят два этапа Кубка мира по скелетону. После первых двух этапов Третьяков лидировал в турнирной таблице.

Из-за доклада независимой комиссии WADA и ее выводов о государственной системе приема допинга Россия лишилась прав проводить у себя чемпионат мира по бобслею, а также этапы Кубка мира по конькобежному спорту и биатлону.

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