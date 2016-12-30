Четырех российских скелетонистов отстранили после расследования о допинге

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отстранила четырех российских скелетонистов в связи с расследованием МОК. Об этом сообщается на официальном сайте IBSF.

«IBSF была проинформирована МОК о том, что началось расследование по поводу возможных нарушений антидопинговых правил на зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи. IBSF в соответствии с антидопинговыми правилами временно отстранила четырех российских спортсменов», — говорится в сообщении. Федерация не назвала имена спортсменов.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал «Р-Спорт», что отстранены были действующие российские скелетонисты — Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова и Ольга Потылицына, а также уже завершивший карьеру Сергей Чудинов.

МОК 23 декабря заявил о намерении перепроверить все пробы российских спортсменов, которые были сделаны на Олимпиадах в Сочи в 2014 году и в Лондоне в 2012 году. Комитет также начал персональные расследования в отношении 28 российских спортсменов.

Поводом для разбирательств стало представление второй части доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена. WADA сообщило, что тысячи российских спортсменов были связаны с государственной системой допинга. Кремль отрицает обвинения.