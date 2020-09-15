СК завершил расследование дела гендиректора «Зимней вишни»

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела, связанного с пожаром в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» в 2018 году, сообщается на сайте ведомства. Это дело бывшего гендиректора ООО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслава Вишневского, которому инкриминируют дачу взяток в сумме на семь миллионов рублей.

По версии следствия, Вишневский давал взятки начальнику инспекции Госстройнадзора Кемеровской области Танзиле Комковой. Это позволило предпринимателю провести переделать комбинат в ТЦ «Зимняя вишня» без разрешения на строительство и в нарушение утвержденного проекта. В частности, по плану на всех этажах ТЦ должны были установить автоматические системы пожаротушения, однако этого не сделали.

СК направил уголовное дело Вишневского в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. В результате него погибли 60 человек, среди которых было 37 детей. Следствие считает, что к большому количеству жертв привели многочисленные нарушения пожарной безопасности.

Сразу после пожара Вячеслав Вишневский скрылся. Его объявили в международный розыск и задержали в Польше. В марте 2020 года бизнесмена выдали российским властям.

В Кемерово также проходят три судебных процесса, связанных с пожаром. У дел больше десяти обвиняемых, в их числе двое пожарных, их руководители из регионального управления МЧС, представители «Зимней вишни» и компании-собственника ТЦ, а также экс-чиновница Госстройнадзора и ее сын.