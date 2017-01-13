СК в Карелии проверит законность отказа в возбуждении дела по заявлению Ильдара Дадина о пытках

Руководство Следственного комитета в Карелии проверит законность отказа в возбуждении уголовного дела по заявлению Ильдара Дадина о пытках в колонии, говорится в письме зампредседателя СК Елены Леоненко.

Письмо опубликовано на сайте президентского совета по правам человека.

«Учесть все приведенные доводы, детально разобраться в их сути и принять предусмотренные законом меры по защите нарушенных прав было поручено лично руководителю управления», — говорится в документе.

В ноябре 2016 года активист Ильдар Дадин, которого приговорили к 2,5 года лишения свободы за неоднократное нарушение правил проведения митингов, пожаловался на пытки в колонии № 7 в Сегеже. Городской следственный отдел СУ СК по Карелии и служебная проверка ФСИН подтверждений его словам не нашли.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова посоветовала перевести Дадина в другую колонию. Восьмого января он прибыл в ИК-5 в Алтайском крае. ФСИН заявила, что перевести активиста было необходимо для его безопасности. При этом о местонахождении Дадина было неизвестно более месяца, что позднее объяснили длительным этапом с многочисленными остановками.