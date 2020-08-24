СК Беларуси: журналисты просили подростка, госпитализированного после задержания, рассказать об изнасиловании ОМОНом

Следственный комитет Беларуси опубликовал видео с 17-летним подростком, который утверждает, что некие журналисты предлагали ему сделать фейковое заявление о том, что после задержания его изнасиловали бойцы ОМОНа.

На минутной записи подросток обрывисто рассказывает, что после задержания его доставили в изолятор на Окрестина в Минске. Затем его забрали оттуда родители, а позже его госпитализировали.

«После того, как я уже отлежал в больнице два дня, я шел на прогулку. На прогулке ко мне подошли журналисты, спросили, почему я лежу. Я им показал свой диагноз — у меня было повреждение прямой кишки. Они предложили мне заснять интервью со словами, что меня изнасиловал ОМОН. Я отказался. Это провокация, неправда, ложь. То есть, зачем это распространять?» — сказал подросток.

«Медиазона» обратила внимание, что на этом видео пять монтажных склеек.

В сообщении СК отмечается, что предварительный диагноз, который поставили подростку, — «повреждение слизистой прямой кишки под вопросом», который якобы не подтвердился спустя три дня.

Сам молодой человек не объяснил, что стало причиной повреждения прямой кишки.

20 августа Следственный комитет Беларуси объявил, что проверит информацию об изнасиловании в изоляторах женщин, задержанных во время протестов.

В частности о случаях изнасилования писало издание «Регионы.BY» со ссылкой на неназванных гинекологов из Гродно. По их словам, в больницах города находятся девушки, «поступившие после ИВС с разрывами шейки матки, в проктологическом отделении лежат мужчины». Кроме того, Nexta сообщала о сексуальном насилии в ИВС на улице Окрестина в Минске и других изоляторах.