СК Беларуси завел более 50 уголовных дел об угрозах депутатам, судьям и учителям

Следственный комитет Беларуси за последние два дня возбудил более десяти уголовных дел из-за угроз депутатам, судьям, членам избирательных комиссий и учителей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Всего с начала августа возбуждено около 50 подобных уголовных дел.

Как утверждают в СК, граждане получают сообщения, «где описываются кровавые сюжеты расправы над близкими, в том числе над детьми, супругами и родителями в связи с исполнением служебных обязанностей». Всего зарегистрировано 150 таких случаев по всей стране.

В ведомстве также заявили, что нередко «угрозы физической расправы и оскорбления перерастают в реальное насилие и умышленное повреждение имущества». В качестве пример СК привел повреждение автомобиля депутата Палаты представителей Национального собрания 28 августа в Минске. Неизвестные таким образом хотели «выразить месть за ее политические взгляды и позицию».

Имя депутата СК не называет.

Tut.by сообщал, что в ночь на 28 августа неизвестные разбили автомобиль «Мисс Беларусь» и депутата Марии Василевич. В ее автомобиле выбили стекла, очевидцы также сообщили о трех сквозных дырах на левой двери. Ранее Василевич опубликовала пост в инстаграме, в котором попросила остановить насилие и агрессию. Она также посещала в больницу избитых во время акций протестов.