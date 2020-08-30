СК Беларуси возбудил уголовные дела из-за угроз депутатам

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела из-за давление на белорусских депутатов. Об этом сообщает государственный телеканал «Беларусь-1».

По данным телеканала, «сильнейшее давление на депутатский корпус» осуществляется «зарубежными центрами из Польши и Чехии через отдельных членов так называемого Координационного совета, а также через ряд телеграм-каналов». Депутатов призывают отказаться от своих полномочий якобы «под угрозой расправы над ними, их детьми, родными и близкими».

«Установлено, что указания по осуществлению противоправной деятельности в отношении депутатов поступили в координационный совет из-за рубежа. Как минимум два сообщения с угрозами направлены из Великобритании», — рассказал телеканалу сотрудник Следственного комитета.

Ранее депутат Осиповичского избирательного округа №89 рассказала госагентству «Белта», что ей поступали угрозы физической расправы. В один из мессенджеров 28 августа ей поступило анонимное сообщение, в котором предложили в течение трех дней сдать депутатский мандат, «иначе потом будем резать».