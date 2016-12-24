Иркутский СК опубликовал инструкцию по распознаванию у детей склонности к суициду

Управление Следственного комитета России по Иркутской области опубликовало инструкцию, в которой рассказывается о том, как распознать у ребенка склонности к суициду.

В материале рассказывается о том, что современные идеологи и психиатры разработали «новые тактики уничтожения народонаселения посредством нейролингвистического программирования», которые применяются в интернете. Массовые случаи применения этих тактик в последнее время фиксируются в России, говорится в тексте. В качестве доказательства там приводится статистика, согласно которой за последние пять лет Россия занимает первое место в мире по количеству детских суицидов.

«Родителям, для предотвращения возможного влияния на ребенка со стороны интернет убийц необходимо соблюдать определенные правила поведения, выработать правила контроля потока информации и воспитывать культуру получения ее ребенком», — отмечается в тексте.

Так, в родителям советуют анализировать страницы детей в социальных сетях. Самым «страшным и необратимым процессом воздействия на детей» в статье называется «массовое вовлечение их в суицидальные группы, в которых романтизируется смерть, популяризируется уход из жизни».

По мнению авторов материала, признаками вовлечения детей в такие группы являются, в частности, сохраненные фотографии китов, медуз, кошек, бабочек, единорогов. Авторы статьи отмечают символичность фотографий с единорогами, потому что «смерть едет на единороге в ад». К подобным признакам также относятся публикацию стихотворение «определенных поэтов, к примеру, С. Есенина, И. Бродского, афоризмов писателей книг мистической направленности и пропагандирующих суицид и эвтаназию».

Ко внешним признакам, которые должны указывать на то, что подросток попал под негативное влияние, в тексте относят: чрезмерное потребление кофе, неоправданное желание похудеть, рисование на руках планет и масонских знаков, просмотр видео с пропагандой атеизма и ЛГБТ, использование в символике брендов Nike, Marlboro и Winston и другие.

В материале отмечается, что инструкция подготовлена по информации региональной общественной организации «Спасение детей от кибер преступлений».