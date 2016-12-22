СК возбудил уголовное дело после взрыва у метро «Коломенская»

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ» по факту взрыва газа в подземном переходе у входа в метро «Коломенская» в Москве. Об этом сообщается на сайте управления СК по Москве.

По версии следствия, 22 декабря при проведении ремонтных работ около одной из стронций московского метро произошло повреждение газового баллона, которое привело к воспламенению. В результате происшествия пострадали шесть человек.

«Следствие установит лиц, допустивших нарушение установленных действующим законодательством правил при ведении строительных работ. В настоящее время проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые судебные экспертизы», — сообщает СК.

Взрыв произошел в южном вестибюле станции «Коломенская», который был закрыт для входа и выхода пассажиров. Источник «Интерфакса» в городских экстренных службах сообщил, что все пострадавшие при взрыве — сотрудники компании «Рост е», которая занималась ремонтными работами в подземном переходе. По словам начальника Московского метрополитена Дмитрия Пегова, компания временно отстранена от проведения работ.

По предварительным данным, к взрыву привела неосторожность рабочих.