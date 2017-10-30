«Коммерсантъ» узнал о возможном сокращении российской группировки в Сирии

По их словам, окончательных решений по этому поводу пока не принято. Согласно плану, может быть сокращена техника смешанной авиагруппы на базе Хмеймим. Часть воинского контингента, включая инженерный и технический персонал, отправят из Сирии в места постоянной службы. Последнее слово, по словам одного из собеседников, в любом случае «будет за верховным главнокомандующим Владимиром Путиным». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил изданию, что «подобные решения не анонсируются», а в Минобороны планы по сокращению группировки в Сирии опровергли.

Возможным «непосредственным поводом» для сокращения числа российских военных в Сирии «Коммерсантъ» называет успехи правительственных войск в стране в борьбе с террористами. 16 октября на встрече с министром обороны Израиля Авигдором Либерманом глава российского военного ведомства Сергей Шойгу заявил, что операция в Сирии «близится к концу». На другой встрече он говорил, что боевики в Сирии контролируют менее 5% территории страны.

В Сирии, по данным «Коммерсанта», находятся несколько десятков российских боевых самолетов и вертолетов. О том, какую именно технику могут отозвать из Хмеймима, пока неизвестно. По мнению эксперта Центра анализа стратегий и технологий Константина Макиенко, логично было боы в первую очередь вывести из страны самые ценные машины, оставив там старые.

При этом возможное сокращение не затронет технику, используемую для прикрытия российских военных объектов в Сирии: останутся дивизионы систем С-400 «Триумф» в Хмеймиме и Масьяфе, батарея зенитного ракетного комплекса С-300В4, прикрывающая Тартус, и несколько зенитных ракетно-пушечных систем «Панцирь-С1». Скорее всего, в Сирии останутся и российские беспилотники, которые используют для мониторинга зон деэскалации в Идлибе, Хомсе, Деръа и Восточной Гуте, отмечает «Коммерсантъ».