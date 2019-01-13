Сирийская оппозиция сообщила о задержании боевиков с российским гражданством

Представители альянса вооруженной оппозиции «Демократические силы Сирии» (SDF) сообщили о задержании четырех боевиков, среди которых оказались двое граждан России. Сообщение об этом опубликовано на сайте SDF.

SDF привела имена подозреваемых — Амра Озоноглу из Турции, Абдул Рауф Турани из Афганистана, а также Мухаммед Джавад Хан и Усмат Атаев, которые, по данным альянса, имеют российское гражданство. Их задержали во время спецоперации 9 января. SDF подозревает их в проведении терактов на севере страны и организации террористических ячеек.

SDF проводит операцию против террористов «Исламского государства» (организация запрещена в России) с сентября 2018 года. Поддержку альянсу неоднократно оказывала международная коалиция во главе в США. В декабре президент США Дональд Трамп сообщил о решении вывести войска страны из Сирии, объяснив это победой над террористами.