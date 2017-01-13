Сирия заявила об ударе Израиля по аэродрому около Дамаска

Командование сирийской армии заявило, что Израиль нанес удар по военному аэродрому около Дамаска, сообщает Reuters.

Сирия заявила, что ракеты были выпущены из района недалеко от Тивериадского озера на севере Израиля.

Сирийские военные назвали бомбардировки «вопиющими» и пообещало ответить на атаку.

Речь идет об авиабазе в районе Эль-Мезза на западе Дамаска. «Интерфакс» со ссылкой на арабские СМИ сообщает, что в результате авиаудара был уничтожен склад боеприпасов.