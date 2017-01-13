Новости
3:40
Минэкономразвития предложило создать резервную копию Рунета
2:43
СК в Карелии проверит законность отказа в возбуждении дела по заявлению Ильдара Дадина о пытках
2:02
Обама отменит политику выдачи вида на жительства добравшимся до побережья США кубинцам
1:13
Минюст США и ФБР попали под проверку из-за расследования в отношении Клинтон
0:29
СМИ сообщили о потере Соросом $1 млрд из-за победы Трампа
Вчера
22:35
«Коммерсантъ» узнал о поиске боевиков в Чечне с помощью WhatsApp
22:25
Администрация президента США расширила доступ властей к перехваченной АНБ информации
22:13
Участницу гонок на Gelandewagen Мару Багдасарян арестовали на 15 суток
Сирия заявила об ударе Израиля по аэродрому около Дамаска
Командование сирийской армии заявило, что Израиль нанес удар по военному аэродрому около Дамаска, сообщает Reuters.
Сирия заявила, что ракеты были выпущены из района недалеко от Тивериадского озера на севере Израиля.
Сирийские военные назвали бомбардировки «вопиющими» и пообещало ответить на атаку.
Речь идет об авиабазе в районе Эль-Мезза на западе Дамаска. «Интерфакс» со ссылкой на арабские СМИ сообщает, что в результате авиаудара был уничтожен склад боеприпасов.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.