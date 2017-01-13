Сирия заявила об авиаударе Израиля по аэродрому около Дамаска

Командование сирийской армии заявило, что Израиль нанес удар по военному аэродрому около Дамаска, сообщает Reuters.

Сирия заявила, что ракеты были выпущены из района недалеко от Тивериадского озера на севере Израиля.

Сирийские военные назвали бомбардировки «вопиющими» и пообещали ответить на атаку.

Речь идет об авиабазе в районе Эль-Мезза на западе Дамаска. Издание The Times of Isael со ссылкой на очеведцев сообщает о пожаре и машинах «скорой помощи» в районе аэродрома.

Сирийские военные в декабре заявляли об ударе израильских ВВС в районе Дамаска ракетами земля-земля. The Times of Israel тогда отмечала, что около Дамаска находятся отряды «Хезболлы», которую Израиль считает террористической организацией. «Хезболла» в Сирии поддерживает режим президента Башара Асада.

30 ноября Израиль нанес удар по позициям «Хезболлы» в районе Дамаска.