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Синоптики назвали рождественскую ночь в Москве самой холодной за 120 лет
Прошедшая рождественская ночь в Москве установила рекорд в этом году и стала самой морозной за последние 120 лет метеоролгических наблюдений. Об этом РИА Новости сообщили в погодном центре «Фобос».
«Даже за последние 120 лет самая низкая температура именно вот в эту рождественскую ночь, хотя самая минимальная наблюдалась более 130 лет назад в 1881 году, там было —35 градусов», — заявил специалист центра.
По данным «Фобоса», в Москве на ВДНХ была зафиксирована температура —29,9°C. По области самой низкой температурой было —33,4°С в Клину и Дмитрове.
Синоптики прогнозируют, что уже в воскресенье, 8 января, в столице будет наблюдаться повышение температуры. Потепление продолжится и на следующей неделе.
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