Прямой эфир
59,60
62,77
56,75
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
Обама заявил о вмешательстве России в выборы после публикации доклада разведки США
Американская разведка официально назвала Путина инициатором хакерских атак
Патриарх Кирилл отказался считать «провокации» искусством
Устроившего стрельбу в аэропорту во Флориде назвали ветераном войны в Ираке

Синоптики назвали рождественскую ночь в Москве самой холодной за 120 лет

Новости
11:40, 7 января
32
0
Поделиться

Прошедшая рождественская ночь в Москве установила рекорд в этом году и стала самой морозной за последние 120 лет метеоролгических наблюдений. Об этом РИА Новости сообщили в погодном центре «Фобос».

«Даже за последние 120 лет самая низкая температура именно вот в эту рождественскую ночь, хотя самая минимальная наблюдалась более 130 лет назад в 1881 году, там было —35 градусов», — заявил специалист центра.

По данным «Фобоса», в Москве на ВДНХ была зафиксирована температура —29,9°C. По области самой низкой температурой было —33,4°С в Клину и Дмитрове. 

Синоптики прогнозируют, что уже в воскресенье, 8 января, в столице будет наблюдаться повышение температуры. Потепление продолжится и на следующей неделе.

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Виктор Шендерович: «Это наша проблема: чтобы помогать людям, нужно дружить с Путиным»
Новогодний выпуск #ВечерняЯХиллари: Юрий Лоза, Вася Обломов, Валерия и другие встречают 2017
Премьера на дожде. Концерт Леонида Парфенова и Арт-группы «Мейделех» «Главные песни о старом»
Леонид Парфенов: «Из всей этой истории без тяжелого всенародного похмелья не выйти»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2