Синоптики назвали рождественскую ночь в Москве самой холодной за 120 лет

Прошедшая рождественская ночь в Москве установила рекорд в этом году и стала самой морозной за последние 120 лет метеоролгических наблюдений. Об этом РИА Новости сообщили в погодном центре «Фобос».

«Даже за последние 120 лет самая низкая температура именно вот в эту рождественскую ночь, хотя самая минимальная наблюдалась более 130 лет назад в 1881 году, там было —35 градусов», — заявил специалист центра.

По данным «Фобоса», в Москве на ВДНХ была зафиксирована температура —29,9°C. По области самой низкой температурой было —33,4°С в Клину и Дмитрове.

Синоптики прогнозируют, что уже в воскресенье, 8 января, в столице будет наблюдаться повышение температуры. Потепление продолжится и на следующей неделе.