Синод РПЦ сменил главу Белорусской православной церкви. Он призывал остановить насилие в стране
Священный Синод Русской православной церкви принял прошение митрополита Минского и Заславского Павла (в миру Георгий Пономарев) об освобождении от должности патриаршего экзарха всея Беларуси. Об этом сообщил представитель РПЦ Владимир Легойда, передает «Интерфакс».
Вместо него на эту должность назначили епископа Борисовского и Марьингорского Вениамина. Синод также принял решение о назначении Павла руководителем Кубанской митрополии.
Местная редакция The Village отмечает, что это первый случай в истории, когда православную церковь в Беларуси возглавил белорус.
На заседании члены Синода РПЦ выразили обеспокоенность общественным конфликтом в Беларуси, повлекшим человеческие жертвы и страдания людей, передает «Интерфакс». Они также заявили о необходимости провести тщательное расследование из-за пострадавших во время протестов граждан Беларуси и сотрудников силовых ведомств.
14 августа митрополит Павел призвал президента Беларуси Александра Лукашенко прекратить насилие над протестующими и «направить защитников в нужную сторону». Спустя несколько дней он навестил в минской больнице пострадавших участников акций протестов.
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