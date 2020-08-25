Синод РПЦ сменил главу Белорусской православной церкви. Он призывал остановить насилие в стране

Священный Синод Русской православной церкви принял прошение митрополита Минского и Заславского Павла (в миру Георгий Пономарев) об освобождении от должности патриаршего экзарха всея Беларуси. Об этом сообщил представитель РПЦ Владимир Легойда, передает «Интерфакс».

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Вместо него на эту должность назначили епископа Борисовского и Марьингорского Вениамина. Синод также принял решение о назначении Павла руководителем Кубанской митрополии.

Местная редакция The Village отмечает, что это первый случай в истории, когда православную церковь в Беларуси возглавил белорус.

На заседании члены Синода РПЦ выразили обеспокоенность общественным конфликтом в Беларуси, повлекшим человеческие жертвы и страдания людей, передает «Интерфакс». Они также заявили о необходимости провести тщательное расследование из-за пострадавших во время протестов граждан Беларуси и сотрудников силовых ведомств.

14 августа митрополит Павел призвал президента Беларуси Александра Лукашенко прекратить насилие над протестующими и «направить защитников в нужную сторону». Спустя несколько дней он навестил в минской больнице пострадавших участников акций протестов.