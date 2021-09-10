Силы сопротивления в Афганистане сообщили об этнических чистках со стороны талибов в провинции Панджшер

По словам Назари, талибы* изгнали из провинции тысячи людей. «Мы призываем международное сообщество прекратить эти военные преступления», — заявил он.

Бывший заместитель губернатора провинции Кабир Васик заявил, что талибы* без причины расстреливают мирных жителей, в том числе детей, его слова приводит «Интерфакс». «Они обыскивают дома влиятельных жителей, старост селений, мулл и адвокатов, оказывая сильнейшее психологическое давление на население, постоянно звучат угрозы убийств и арестов», — сказал он.

В августе организация Amnesty International сообщала, что талибы после захвата в июле афганской провинции Газни убили десятерых местных жителей — этнических хазарейцев. Правозащитники назвали это свидетельством того, что «этнические и религиозные меньшинства по-прежнему подвергаются особому риску при правлении талибов в Афганистане»,

Панджшер оставался последней неподконтрольной «Талибану»* провинцией Афганистана. 6 сентября боевики организации сообщили об установлении контроля над регионом.

Сопротивление «Талибану»* в Панджшере возглавляет Ахмад Масуд — сын полевого командира Ахмад-Шаха Масуда. После того, как талибы* пришли к власти в Афганистане в середине августа, они провели переговоры с силами сопротивления, однако они не привели к результату. После этого движение начало военное наступление на провинцию.

Фото на превью: Mohammad Asif Khan / AP

*Решением Верховного суда России движение «Талибан» признано террористическим и запрещено на территории РФ