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В Москве и Петербурге проведут эксперимент по уменьшению дорожных знаков

Новости
11:27, 23 декабря
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Размеры дорожных знаков и указателей в Москве и Петербурге могут уменьшить в полтора-два раза. Об этом стало известно «Коммерсанту».

По информации издания, поручение подготовить эксперимент вице-премьер Игорь Шувалов дал Росстандарту, Минтрансу, правительствам Москвы и Санкт-Петербурга, а также экспертному центру Probok.net и бюро «Стрелка». Первые предложения по проекту нужно предоставить до 30 декабря.

В рамках эксперимента городские указатели, которые напрямую не касаются безопасности дорожного движения, заменят на более компактные. По мнению инициаторов проекта из московского Центра организации дорожного движения и экспертного центра Probok.net, большие указатели портят «городскую эстетику» и «путают» автомобилистов.

Размеры таких знаков, как «Остановка запрещена» и «Парковка», могут сократить с 70x70 до 50x50 сантиметров.

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