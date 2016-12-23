В Москве и Петербурге проведут эксперимент по уменьшению дорожных знаков

Размеры дорожных знаков и указателей в Москве и Петербурге могут уменьшить в полтора-два раза. Об этом стало известно «Коммерсанту».

По информации издания, поручение подготовить эксперимент вице-премьер Игорь Шувалов дал Росстандарту, Минтрансу, правительствам Москвы и Санкт-Петербурга, а также экспертному центру Probok.net и бюро «Стрелка». Первые предложения по проекту нужно предоставить до 30 декабря.

В рамках эксперимента городские указатели, которые напрямую не касаются безопасности дорожного движения, заменят на более компактные. По мнению инициаторов проекта из московского Центра организации дорожного движения и экспертного центра Probok.net, большие указатели портят «городскую эстетику» и «путают» автомобилистов.

Размеры таких знаков, как «Остановка запрещена» и «Парковка», могут сократить с 70x70 до 50x50 сантиметров.