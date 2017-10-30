Суд отклонил апелляцию Siemens на отказ в аресте турбин в Крыму

Девятый апелляционный арбитражный суд подтвердил отказ арестовывать турбины Siemens в Крыму в рамках спора со структурами «Ростеха». Об этом сообщает «Интерфакс».

Немецкий концерн требовал арестовать свои турбины на полуострове и остановить их монтаж.

20 августа Арбитражный суд Москвы отказался накладывать арест на турбины Siemens, которые в обход санкций перевезли в Крым. Siemens обжаловал это решение.

Немецкий концерн подал иск к структурам «Ростеха» — ОАО «Внешнеэкономическое объединение „Технопромэкспорт“» и ООО «Внешнеэкономическое объединение „Технопромэкспорт“» — из-за перевозки своих турбин в Крым. По мнению немецкой стороны, российские компании незаконно перевезли на полуостров четыре газовые турбины, которые предназначались для строительства электростанции в Тамани. Siemens попросила признать сделку со структурами «Ростеха» недействительной и отозвать турбины из Крыма.

Структуры «Ростеха», в свою очередь, подали встречный иск к концерну, с просьбой признать недействительными пункты договора о месте использования турбин.

В начале августа из-за ситуации с турбинами Евросоюз ввел санкции в отношении трех российских компаний и трех физических лиц. Под ограничения попал, в частности, замминистра энергетики РФ Андрей Черезов.