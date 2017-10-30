Штаб Собчак рассмотрит три варианта ее выдвижения в президенты

Ксения Собчак, объявившая о намерении баллотироваться в президенты, может сделать это тремя способами: от партии ПАРНАС, «Гражданской инициативы» или самовыдвижением. Об этом рассказали РБК три источника в ее штабе.

Политтехнолог Алексей Ситников, входящий в штаб Собчак, назвал выдвижение от ПАРНАС «идеальным вариантом». По его словам, в штаб приходит множество приглашений для выдвижения от разных партий, но все они «существуют только на бумаге».

Другой член штаба, журналист Антон Красовский, подчеркивает, что партия, от которой будет выдвигаться Собчак, должна устраивать ее саму, а она должна ассоциироваться с этой партией. «Таких партий немного», — подчеркнул Красовский, но отказался говорить, о каких именно партиях идет речь. Он добавил, что пока штаб Собчак не вел с ними переговоры, но они «целесообразны». Красовский добавил, что окончательное решение о способе выдвижения на выборы будет принято к середине ноября.

Источник РБК в штабе утверждает, что выдвижение от партии для Собчак было бы выгодным с точки зрения экономии денег. По словам источника, «никто не хочет тратить деньги, которых сейчас и так нет».

Глава «Гражданской инициативы» Андрей Нечаев в беседе с РБК заявил, что Собчак выбирает между его партией и ПАРНАСом. «А я формулирую свои условия», — добавил он.

На пресс-конференции 24 октября сама Собчак заявила, что пойдет на выборы от партии, если найдется та, «которая поддержит». «Моя партия — это народ нашей страны, народ России», — добавила она.

Собчак объявила о своем намерении баллотироваться в президенты России 18 октября. Они позиционирует себя как кандидат «против всех».