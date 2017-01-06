Новости
10:37
Япония отозвала посла в Южной Корее из-за памятника жертвам сексуального насилия
10:10
Мексиканская Interjet возобновила эксплуатацию российских SSJ-100
2:31
Сборная России заняла третье место на молодежном чемпионате мира по хоккею
Вчера
23:51
Протестующим дальнобойщикам пригрозили судом за перекрытие платной дороги
23:19
Доклад американской разведки о кибератаках вызвал распродажу российских акций
22:10
Керри рассказал о пользе от «перезагрузки» отношений США и России
21:30
Авиакомпания «Аврора» опровергла сообщение о сближении лайнера с самолетом НАТО
21:04
Российская биатлонистка Аввакумова получила возможность выступать за сборную Южной Кореи
Полиция проверит видео со стрельбой из автомата в центре Москвы
Столичное управление МВД занялось проверкой видеоролика, на котором якобы снята стрельба из автоматического оружия в Москве. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе ведомства.
«Московская полиция проводит проверку по материалам видеоролика, размещенного в сети интернет, где неизвестный мужчина производит несколько выстрелов из предмета похожего на автоматическое оружие», — сообщили в пресс-службе.
Ролик, на котором снята стрельба, был опубликован в Instagram, а затем появился и на YouTube. На нем снято, как мужчина достает из автомобиля оружие, похоже на автомат, и производит несколько выстрелов. При этом на фоне слышны крики прохожих.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.