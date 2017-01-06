Полиция проверит видео со стрельбой из автомата в центре Москвы

Столичное управление МВД занялось проверкой видеоролика, на котором якобы снята стрельба из автоматического оружия в Москве. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе ведомства.

«Московская полиция проводит проверку по материалам видеоролика, размещенного в сети интернет, где неизвестный мужчина производит несколько выстрелов из предмета похожего на автоматическое оружие», — сообщили в пресс-службе.

Ролик, на котором снята стрельба, был опубликован в Instagram, а затем появился и на YouTube. На нем снято, как мужчина достает из автомобиля оружие, похоже на автомат, и производит несколько выстрелов. При этом на фоне слышны крики прохожих.