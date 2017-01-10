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Шойгу призвал главу Пентагона быть «аккуратнее в оценках»

Новости
15:58, 10 января
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Глава Минобороны Сергей Шойгу призвал главу Пентагона Эштона Картера быть «аккуратнее в оценках» действий России по борьбе с терроризмом в Сирии. Об этом Шойгу заявил на совещании с руководящим составом Минобороны, сообщает ТАСС.

«Вчера наблюдал выступление одного из моих коллег из дальнего зарубежья, который дал, как он сказал, „нулевую“ оценку вклада России в борьбу с терроризмом в Сирии и в регионе. Можно было бы с этим согласиться, если бы мой коллега: а) не перепутал страну; б) был бы аккуратен в таких оценках», — заявил Шойгу.

Так он прокомментировал заявление главы Минобороны США Эштона Картера о российском вкладе в борьбу с международным терроризмом в Сирии. «Фактически ноль», — заявил Картер NBC.

Шойгу сказал, что «по нулям» сработала международная коалиция во главе с США, а не Россия.

«Мы основную задачу, которую поставил перед нами Верховный главнокомандующий, в прошлом году выполнили. Как бы тяжело и сложно ни было, как бы мы ни нуждались в поддержке международной коалиции, которая, на мой взгляд, сработала не просто по нулям, а в минус, к великому сожалению, мы этой поддержки не увидели, а это потребовало от нас напряжения всех наших сил, всех наших возможностей», — подчеркнул Шойгу.

В октябре Картер назвал профессиональными действия российских Военно-космические сил в Сирии. При этом, по его мнению, Россия не борется против ИГ и прекращения гражданской войны. «Вместо этого они ведут себя так, что в итоге способствуют гражданской войне и гуманитарном кризису», — сказал он.

В начале января Минобороны обвинило коалицию во главе с США в намеренном разрушении инфраструктуры Сирии. Так в российском военном ведомстве ответили на заявление главы ЦРУ Бреннана, который обвинил Россию в использовании в Сирии тактики «выжженной земли».

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