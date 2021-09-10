Шнобелевскую премию вручили за изучение противоударных свойств бороды

В США прошла 31 ежегодная церемония вручения Шнобелевской премии, которую вручают за сомнительные научные исследования. Награды в этом году присудили за исследование защитных свойств бороды, сравнение уровня ожирения чиновников с коррупцией в стране, изучение возможности избавиться от насморка с помощью оргазма и другие статьи.

Из-за пандемии коронавируса церемония прошла в дистанционном формате. Победителями в этом году стали:

Премия мира: биологи из США за исследование «Потенциал волос млекопитающих в качестве защиты от ударов: проверка гипотезы влияния кулачного боя на эволюцию человеческих волос на лице». Ученые проверяли гипотезу о том, что люди в ходе эволюции сохранили волосяной покров на лице, в том числе чтобы защитить себя от ударов по лицу. Авторы исследования выяснили, что волосы на лице на 30% снижают урон от удара.

Премия в экономике: профессор Montpellier Business School украинского происхождения Павел Блаватский за исследование того, может ли ожирение у политиков служить показателем уровня коррупции в стране. Ученый проанализировал данные из постсоветских стран и пришел к выводу, что в странах бывшего СССР с самыми низкими показателями коррупции — Литве, Латвии, Эстонии и Грузии — министры имеют самый низкий индекс массы тела.

Премия в медицине: ученые из Германии, Турции и Великобритании, которые пришли к выводу, что оргазм может помогать от насморка не хуже, чем противоотечные лекарства для улучшения дыхания.

Премия в физике: ученые из Нидерландов, Тайваня, Италии и США за исследование того, почему пешеходы постоянно не врезаются друг в друга.

Премия в кинетике: ученые из Швейцарии, Италии и Японии за исследование того, почему пешеходы иногда врезаются друг в друга.

Премия в химии: группа ученых из шести стран, которая проанализировала воздух в кинотеатрах, чтобы проверить, могут ли запахи, производимые аудиторией, указывать на уровень насилия, секса, антисоциального поведения, употребления наркотиков и ненормативной лексики в фильме.

Премия в логистике: группа ученых из семи стран за экспериментальное исследование, безопаснее ли перевозить носорога в перевернутом виде.

Премия в экологии: ученые из Испании и Ирана за изучение видов бактерий в выброшенных жевательных резинках на тротуарах разных странах.

Премия в биологии: шведская ученая Сюзанна Шотцза анализ вариаций мурлыканья, рычания, писка и других способов общения между кошкой и человеком.

Премия в энтомологии: ученые из США за исследование о новом методе борьбы с тараканами на подводных лодках.

В прошлом году лауреатами премии стали президенты России, США и Беларуси Владимир Путин, Дональд Трамп и Александру Лукашенко. Они получили награду в области медицинского образования за политику во время пандемии COVID-19. «Политики могут сильнее влиять на жизнь и смерть, чем ученые и врачи», — говорилось в описании премии.

Фото на превью: Pixabay