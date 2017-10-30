Прямой эфир
57,93
67,28
60,12
Подписаться
Новости
Программы
Репортажи TED Кино
BBC
Top Gear Зовите повитуху Война и мир Документальные фильмы Луи Теру Документальные фильмы Дэвида Аттенборо Кулинарные детективы Невидимые города Италии Городские секреты Путешествие по Транссибу с Джоанной Ламли Риллингтон-плейс Допинг Дарреллы Космонавты Силы природы Новости BBC на Дожде
Магазин
Галереи Тесты Блоги Заметки
Расписание Как подключиться Центр поддержки Лица Архив Страна Дождя
Еще
Войти
18+
Новости

Напавшего на учительницу школьника из Ивантеевки обвинили в покушении на убийство

30 октября, 16:05
806 0

Подростку, напавшему на учительницу школы № 1 в подмосковной Ивантеевке в сентябре, предъявили обвинения в покушении на убийство и хулиганстве. Об этом «Интерфаксу» сообщила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.   

Она уточнила, что молодого человека обвиняют в совершении преступления по статье о покушении на убийство двух или более лиц в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга, совершенное общеопасным способом, из хулиганских побуждении и в хулиганстве.

Инцидент произошел 5 сентября в школе в Ивантеевке. Тогда 15-летний подросток напал на преподавателя. Сначала он ударил учительницу по голове кухонным топориком, а затем открыл стрельбу из пневматического оружия и зажег самодельные петарды. Учительница была госпитализирована с открытой черепно-мозговой травмой.

Через два дня Басманный суд Москвы отправил подростка под арест до 5 ноября. 31 октября суд рассмотрит вопрос о продлении ему ареста до 5 марта 2018 года.

Подросток признал вину и раскаялся. Во время обыска у него дома изъяли фрагменты пиротехнических изделий, а также биту с гвоздями, пули для травматического оружия, а также иные составные части оружия.

В сентябре его адвокат Виктор Запрудский рассказал, что подросток раскаивается и просит прощения у потерпевших. По его словам, родители подростка будут выплачивать ущерб за моральный и физический вред, а также готовы принести извинения потерпевшим.

Здесь и сейчас.
«У нас не принято заниматься психикой ребенка»: что могло привести к нападению в школе в Ивантеевке
Обсуждаем с психотерапевтом Полиной Черкас
5 сентября
3 954

 

Купите подписку
Вы уже подписчик? Войдите

Купить за 1 ₽

подписка на 10 дней
Варианты подписки
Что дает подписка на Дождь?
Комментарии (0)

Комментирование доступно только подписчикам.
Оформить подписку
Также по теме
Здесь и сейчас. Вечернее шоу

«Они нас убивают и зарабатывают деньги»: как малая родина Чайковского превращается в мусорный мегаполис
20 октября 3220
Здесь и сейчас

«Памятник нашей коррупции и бесхозяйственности»: почему в Балашихе обрушилось здание бывшего кинотеатра
8 сентября 6062
Деньги

Самый дерзкий ответ Путину: почему приказы президента обходятся слишком дорого
6 июля 45589
Другие новости
Бывший советник Трампа признал вину в даче ложных показаний ФБР Сегодня в 18:22 В России изменили правила кругового движения Сегодня в 17:49 Путин назвал безобразием выезд опергруппы к блогерам Nemagia Сегодня в 18:03 Мужчина с ножом взял заложников в детском саду в Армении Сегодня в 17:18 Алексеева поручилась за Белых на встрече c Путиным Сегодня в 17:25 Экс-главу кампании Трампа обвинили в сговоре против США Сегодня в 16:50 Путин исключил связь нападения на Фельгенгауэр с нарушением свободы слова Сегодня в 16:45 Бывший глава кампании Трампа сдался ФБР Сегодня в 15:48 Генпрокурор Испании обвинил власти Каталонии в растрате и мятеже Сегодня в 15:26 Бывшему главе кампании Трампа предложили сдаться властям США Сегодня в 15:19
Все новости
Партнерский материал
Партнерский материал

Читайте и смотрите новости Дождя там, где вам удобно
Дайджесты и эксклюзивы каждый день
Главные новости к утреннему кофе
Нажав кнопку «Получать рассылку», я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера
Самое интересное
«Если Навального зарегистрируют, я сниму свою кандидатуру»: первое интервью кандидата в президенты Ксении Собчак
Кашин и mnogohodovochka Путина: роль Тимошенко для Собчак, охранник президента прикрывает преемника и новый большой сюрприз от Кремля
Бунт царебожников: кто выпустил из подполья самую могущественную православную секту, которую остерегается даже патриарх
Новое русское дворянство: что зашифровано в гербах Шойгу, Патрушева, Нарышкина и как Поклонская получила «дворянское звание»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram Viber YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 18+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2