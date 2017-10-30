Напавшего на учительницу школьника из Ивантеевки обвинили в покушении на убийство

Подростку, напавшему на учительницу школы № 1 в подмосковной Ивантеевке в сентябре, предъявили обвинения в покушении на убийство и хулиганстве. Об этом «Интерфаксу» сообщила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

Она уточнила, что молодого человека обвиняют в совершении преступления по статье о покушении на убийство двух или более лиц в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга, совершенное общеопасным способом, из хулиганских побуждении и в хулиганстве.

Инцидент произошел 5 сентября в школе в Ивантеевке. Тогда 15-летний подросток напал на преподавателя. Сначала он ударил учительницу по голове кухонным топориком, а затем открыл стрельбу из пневматического оружия и зажег самодельные петарды. Учительница была госпитализирована с открытой черепно-мозговой травмой.

Через два дня Басманный суд Москвы отправил подростка под арест до 5 ноября. 31 октября суд рассмотрит вопрос о продлении ему ареста до 5 марта 2018 года.

Подросток признал вину и раскаялся. Во время обыска у него дома изъяли фрагменты пиротехнических изделий, а также биту с гвоздями, пули для травматического оружия, а также иные составные части оружия.

В сентябре его адвокат Виктор Запрудский рассказал, что подросток раскаивается и просит прощения у потерпевших. По его словам, родители подростка будут выплачивать ущерб за моральный и физический вред, а также готовы принести извинения потерпевшим.