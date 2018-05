В школе в Техасе произошла стрельба: восемь погибших

Большинство погибших - учащиеся. По предварительным данным, госпитализированы 12 человек, их доставили в три больницы. Позднее шериф уточнил, что жертв может быть от восьми до десяти, передает Reuters. CNN со ссылкой на источники сообщила о десяти убитых, в числе которых девять школьников и один учитель.

Один подозреваемый задержан, второго уже поместили под стражу, сообщил в твиттере шериф Гонсалес. По его словам, подозреваемый, вероятно, школьник-подросток, учащийся этой школы. Второй задержанный - также ученик школы. CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщила, что подозреваемому 17 лет, второй задержанный - предполагаемый сообщник, ему 18 лет. По данным источника АР, в стрельбе подозревают 17-летнего Димитриоса Пагуртзиса. Он ранен, сообщает CNN.

С места происшествия шериф сообщил, что опасность миновала. Полицейские обыскивают здание школы в поисках взрывчатки и возможных жертв. Позднее местный отдел образования сообщил, в школе и за пределами ее территории нашли возможную взрывчатку. Вскоре это подтвердил шериф. Взрывчатку также искали в трейлере, находящемся в нескольких километрах от школы.

Местный отдел образования подтверждает информацию о наличии раненых. Больница при университете Техаса в Галвестоне приняла трех пострадавших: это ученик и двое взрослых. Об этом CNN сообщил представитель учреждения. Одного из взрослых повезли на операцию.



Стрельба началась в классе для занятий по искусству, сообщила одна из студенток телекомпании KPRC (входит в группу NBC). По ее словам, в от момент в этом классе был ее брат. Два старшеклассника сообщили подразделению CBS, что их друг видел, как стрелявший нажал кнопку пожарной тревоги.

Президент США Дональд Трамп уже в курсе случившегося. «Первые сообщения не позволяют надеяться на лучшее. Храни нас всех Господь», — написал он в твиттере.

Позднее президент заявил, что подобные инциденты происходят в США слишком долго, уже десятилетия. Его администрация преисполнена решимости сделать все, что в ее силах, чтобы защитить учащихся, обезопасить школы и помешать оружию попадать в руки тех, кто опасен самому себе и окружающим.

