Прямой эфир
59,68
63,47
55,59
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
SpaceX впервые после аварии запустила ракету Falcon 9
Глава МИД Турции сообщил о приглашении США на переговоры по Сирии в Астане
Минобороны станет соинвестором патриотического парка «Ночных волков» в Севастополе
Фийон утвержден кандидатом в президенты от правоцентристов во Франции

В сети досрочно появилась последняя серия четвертого сезона «Шерлока»

Новости
22:11, 14 января
84
0
Поделиться

В интернете появился последний эпизод четвертого сезона сериала «Шерлона». Однако премьера финального эпизода должна была состояться в ночь с 15 на 16 января. Об этом сообщает сайт «Канобу».

Сообщается, что эпизод распространяется в высоком качестве, дубляже Первого канала и без логотипов.

О том, каким образом эпизод попал в сеть, остается неизвестным. Портал DTF предполагает, что утечка могла состояться из онлайн-сервиса Первого канала, где серии появляются сразу после выхода в эфир.

Ранее RNS со ссылкой на данные Mediascope сообщало, что доля телесмотрения первой серии четвертого сезона «Шерлока» в России оказалась самой низкой с 2012 года.

Первый сезон «Шерлока» вышел в 2010 году. Съемки проходят в основном в Лондоне и Кардиффе. В 2011 году сериал получил телевизионную премию BAFTA в номинации «Лучший драматический сериал». Главные герои, исполнители ролей Шерлока Холмса и Доктора Ватсона Бенедикт Камбербэтч и Мартин Фриман, также получали награды за эту работу.

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Валерий Рашкин: «Я четко говорил правду, это не нравилось Володину»
Кашин и номенклатурное царство
Золото Улюкаева, крепкий Орешкин и трусы против Wi-Fi
Виктор Ерофеев: «Вы не справитесь с народом, пока не найдете нового Петра Первого»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram Viber YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2