В сети досрочно появилась последняя серия четвертого сезона «Шерлока»

Сообщается, что эпизод распространяется в высоком качестве, дубляже Первого канала и без логотипов.

О том, каким образом эпизод попал в сеть, остается неизвестным. Портал DTF предполагает, что утечка могла состояться из онлайн-сервиса Первого канала, где серии появляются сразу после выхода в эфир.

We are aware that #Sherlock episode 3 has been uploaded illegally online. If you come across it, please do not share it. #KeepMeSpoilerFree