В сети досрочно появилась последняя серия четвертого сезона «Шерлока»

В интернете появился последний эпизод четвертого сезона сериала «Шерлона». Однако премьера финального эпизода должна была состояться в ночь с 15 на 16 января. Об этом сообщает сайт «Канобу».

Сообщается, что эпизод распространяется в высоком качестве, дубляже Первого канала и без логотипов.

О том, каким образом эпизод попал в сеть, остается неизвестным. Портал DTF предполагает, что утечка могла состояться из онлайн-сервиса Первого канала, где серии появляются сразу после выхода в эфир.

We are aware that #Sherlock episode 3 has been uploaded illegally online. If you come across it, please do not share it. #KeepMeSpoilerFree — Sherlock (@Sherlock221B) 14 января 2017 г.

Ранее RNS со ссылкой на данные Mediascope сообщало, что доля телесмотрения первой серии четвертого сезона «Шерлока» в России оказалась самой низкой с 2012 года.

Первый сезон «Шерлока» вышел в 2010 году. Съемки проходят в основном в Лондоне и Кардиффе. В 2011 году сериал получил телевизионную премию BAFTA в номинации «Лучший драматический сериал». Главные герои, исполнители ролей Шерлока Холмса и Доктора Ватсона Бенедикт Камбербэтч и Мартин Фриман, также получали награды за эту работу.