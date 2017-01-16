Первый канал назвал предварительную причину утечки серии «Шерлока»

Предварительной причиной утечки последней серии 4-го сезона сериала «Шерлок» является хакерская атака. Об этом Дождю рассказала руководитель Дирекции общественных связей Первого канала Лариса Крымова. Эпизод «Последнее дело» в дубляже Первого канала появился в сети за день до премьеры.

По словам Крымовой, Первый канал с момента утечки находится в «тесном контакте» с Би-би-си и выясняет, кто является источником материалов, попавших в сеть. «По предварительной версии, причиной была хакерская атака. Полной информацией об инциденте Первый канал будет готов поделиться с коллегами после окончания расследования», — сказала Крымова.

Компания BBC Worldwide, которая занимается зарубежными продажами контента корпорации, также заявила о начале «полноценного расследования» утчеки, передает The Telegraph. По данным издания, эксперты предполагают, что ее могли организовать намеренно.

Согласно предварительным данным Mediascope (бывш. TNS), рейтинг эпизода «Последнее дело» (процент от общего числа телезрителей в стране) составил 3,5%, а доля (от числа тех зрителей, которые смотрели телевизор в момент трансляции сериала) — 17,8%. При этом показатели двух предыдущих серий четвертого сезона были выше. У серии «Шесть Тэтчер» были рейтинг 5,5% и доля 19,4%, у «Шерлока при смерти» — 3,7% и 19,4% соответственно.

Факт утечки подтверждали создатели сериала. Они просили фанатов не распространять файл с эпизодом.