Прямой эфир
59,61
63,17
55,42
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
Художник Павленский уехал из России из-за уголовного дела об изнасиловании
Продюсер Театра.doc обвинил Павленского в избиении актера
Артур Чилингаров уйдет из Госдумы
Первый канал назвал предварительную причину утечки серии «Шерлока»

Первый канал назвал предварительную причину утечки серии «Шерлока»

Новости
15:43, 16 января
6 170
0
Поделиться

Предварительной причиной утечки последней серии 4-го сезона сериала «Шерлок» является хакерская атака. Об этом Дождю рассказала руководитель Дирекции общественных связей Первого канала Лариса Крымова. Эпизод «Последнее дело» в дубляже Первого канала появился в сети за день до премьеры.

Фото: Sherlock221B / Twitter

По словам Крымовой, Первый канал с момента утечки находится в «тесном контакте» с Би-би-си и выясняет, кто является источником материалов, попавших в сеть. «По предварительной версии, причиной была хакерская атака. Полной информацией об инциденте Первый канал будет готов поделиться с коллегами после окончания расследования», — сказала Крымова.

Компания BBC Worldwide, которая занимается зарубежными продажами контента корпорации, также заявила о начале «полноценного расследования» утчеки, передает The Telegraph. По данным издания, эксперты предполагают, что ее могли организовать намеренно.

Согласно предварительным данным Mediascope (бывш. TNS), рейтинг эпизода «Последнее дело» (процент от общего числа телезрителей в стране) составил 3,5%, а доля (от числа тех зрителей, которые смотрели телевизор в момент трансляции сериала) — 17,8%. При этом показатели двух предыдущих серий четвертого сезона были выше. У серии «Шесть Тэтчер» были рейтинг 5,5% и доля 19,4%, у «Шерлока при смерти» — 3,7% и 19,4% соответственно.

Факт утечки подтверждали создатели сериала. Они просили фанатов не распространять файл с эпизодом. 

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Валерий Рашкин: «Я четко говорил правду, это не нравилось Володину»
Кашин и номенклатурное царство
Золото Улюкаева, крепкий Орешкин и трусы против Wi-Fi
Виктор Ерофеев: «Вы не справитесь с народом, пока не найдете нового Петра Первого»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram Viber YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2