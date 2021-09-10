Шереметьево изменил схемы взлета и посадки самолетов. Местные жители жаловались на шум

Аэропорт Шереметьево с 9 сентября изменил схемы взлета и посадки самолетов, сообщает «Коммерсант». Ранее жители находящихся рядом с аэропортом районов Москвы и Подмосковья жаловались на постоянный шум от пролетающих самолетов.

В Государственной корпорации по организации воздушного движения заявили, что решение изменить схемы взлета и посадки не связано с жалобами местных жителей. В организации отметили, что изменения произошли по всей Московской области и связаны с оптимизацией схемы воздушного движения с учетом предложений перевозчиков.

«Возможно, в отдельных аэропортах учитывали пожелания местных жителей и депутатов, но основная причина изменений — предложения пользователей воздушного пространства, то есть авиакомпаний», — сказал собеседник «Коммерсанта».

В тексте изменений говорится, что основная схема вылета «исключает левый разворот в сторону границ города Москвы, где расположены населенные пункты Митино, Красногорск, Юрлово, Сабурово».

Ранее жители подмосковных Красногорска и Солнечногорска, а также московского Митино жаловались на постоянный шум от самолетов над их домами, который начался после открытия третьей взлетно-посадочной полосы Шереметьево. В мае более семи тысяч местных жителей обратились к Владимиру Путину с требованием изменить маршруты взлета. Кроме того, они обращались в Росавиацию, Роспотребнадзор, Госдуму и Мособлдуму.

В Роспотребнадзоре провели измерения шумового фона и выяснили, что авиационные власти не провели «реальных мероприятий по снижению уровней шума в зоне влияния аэропорта Шереметьево». В остальных ведомствах утверждали, что схемы движения самолетов не нарушают закон.

Фото на превью: Wikimedia Commons