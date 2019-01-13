В СК назвали возможные причины схода самолета с полосы в Шереметьево

Причинами схода самолета авиакомпании Smart Wings со взлетно-посадочной полосы в аэропорту «Шереметьево» могли стать ошибка пилота или некачественная работа наземных служб по уборке полосы, сообщает пресс-служба московского межрегионального следственного управления на транспорте СК.

Самолет, на борту которого находились 40 человек, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы днем 13 января. По данным СК, пассажиры и члены экипажа не пострадали, рейс отложили. В СК начали доследственную проверку по факту инцидента.

Лайнер должен был выполнить рейс в Прагу. После инцидента в аэропорту временно закрыли взлетно-посадочную полосу, в результате чего были задержаны около 30 рейсов. Аэропорт продолжил работать в штатном режиме после эвакуации самолета.