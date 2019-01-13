В Шереметьево самолет сошел с полосы при попытке взлета

Пассажирский самолет чешской авиакомпании Smartwings сошел со взлетной полосы во время вылета из аэропорта Шереметьево в Прагу, сообщает « Интерфакс » со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после 300 метров разбега. «Экипаж не удержал самолет, и тот отнесло на 100 метров влево от полосы», — сказал собеседник агентства.

На борту лайнера находились 40 пассажиров, никто из них не пострадал. По информации источника РИА Новости в диспетчерских службах, пассажиров эвакуировали после инцидента.