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В Шереметьево самолет сошел с полосы при попытке взлета
Пассажирский самолет чешской авиакомпании Smartwings сошел со взлетной полосы во время вылета из аэропорта Шереметьево в Прагу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.
Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после 300 метров разбега. «Экипаж не удержал самолет, и тот отнесло на 100 метров влево от полосы», — сказал собеседник агентства.
На борту лайнера находились 40 пассажиров, никто из них не пострадал. По информации источника РИА Новости в диспетчерских службах, пассажиров эвакуировали после инцидента.
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