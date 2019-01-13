В Шереметьево задержали незаконно попавшего на борт самолета мужчину

В аэропорту Шереметьево задержали мужчину, который незаконно попал на борт самолета рейса Москва — Брюссель, сумев обойти кордоны безопасности. Об этом сообщает « Интерфакс » со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Мужчина попал на территорию аэродрома через вход одного из терминалов, который предназначен для прохода экипажей воздушных судов.

«Минуя рамку досмотра, мужчина выбежал на летное поле и бегом направился к ближайшему самолету, которым оказался лайнер „Аэрофлота“ Москва — Брюссель. Ему удалось подняться на борт при помощи лестницы для технического персонала, который готовит самолет к вылету», — рассказал источник.

По информации телеграм-канала Mash, у мужчины не было при себе документов и ручной клади. Его задержали сотрудники погранслужбы. В результате инцидента был задержан вылет лайнера.