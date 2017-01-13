В Шереметьево заменят оборудование парковки после выдачи автомобилисту счета на 3 млн руб.

В аэропорту Шереметьево заменят парковочное оборудование после инцидента с пассажиром, которому система выписала штраф в размере трех миллионов рублей за 17 лет стоянки у аэропорта. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Шереметьево.

Инцидент объяснили сбоем считывающего устройства, который произошел из-за плохой погоды — длительных осадков и перепада температуры. Его последствия были устранены «в кратчайшие сроки», подчеркнули в пресс-службе Шереметьево.

«Для профилактики такого рода событий уже в этом году будет произведена замена оборудования на более современное и надежное, что позволит снизить время оплаты и открытия шлагбаумов, ускорив выезд автомобилей клиентов», — подчеркнул представитель аэропорта.

Получивший штраф в три миллиона рублей мужчина в результате заплатил за парковку 200 рублей. В комментарии BFM он рассказал, что приехал в Шереметьево провожать девушку и оставил свой автомобиль на стоянке на 2,5 часа. После того, как парковочная система выдала трехмиллионный счет, мужчина обратился к представителям аэропорта. Ситуацию удалось решить на месте.