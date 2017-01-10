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Шарапова впервые после дисквалификации сыграет на турнире в Штутгарте

Новости
15:42, 10 января
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Российская теннисистка Мария Шарапова возобновит выступления после дисквалификации за мельдоний на турнире Porsche Tennis Grand Prix в Штутгарте (Германия, столица земли Баден-Вюртемберг), который пройдет с 24 по 30 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте турнира. 

Фото: Jason O'Brien / Reuters

«Я очень рада, что мое первое выступление состоится на одном из моих любимых турниров. Не могу дождаться момента, когда я увижу моих преданных фанатов и снова буду делать то, что я люблю», — сказала Шарапова.

Весной прошлого года Шарапову дисквалифицировали за употребление запрещенного вещества мельдоний. Теннисистка призналась, что ей было необходимо принимать его по состоянию здоровья. При этом она не знала, что препарат был включен в число запрещенных. Изначально срок дисквалификации составлял два года, но затем его сократили.

Дисквалификация Шараповой сказалась на ее позиции в рейтинге WTA. Сначала она опустилась на 90-е место, а в октябре была исключена из рейтинга. Теперь российской спортсменке придется пробиваться на турниры WTA Tour через квалификацию или просить у организаторов соревнований wild card.

Мария Шарапова — единственная российская теннисистка, которая выиграла все турниры «Большого шлема». Она дважды побеждала на Открытом чемпионате Франции, выигрывала US Open, Уимблдон и Australian Open. В 2012 году на Олимпиаде в Лондоне она получила серебряную медаль. В 2016 году она пропустила Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро из-за дисквалификации.

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