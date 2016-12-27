Шахтерам из Ростовской области пообещали выплатить 150 млн рублей долга за три месяца

Шахтерам из города Гуково в Ростовской области, задолженность по зарплате перед которыми составляет более 340 миллионов рублей, предложили выплатить часть долга в течение трех месяцев, сообщает РБК со ссылкой на заявление депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина.

Накануне шахтеры, работавшие в ГК «Кингкоул», встретились с депутатами Госдумы и представителями региональных властей, сообщил Дождю глава инициативной группы рабочих Валерий Дьяконов.

Во встрече приняли участие депутаты Максим Шаблыкин из «Единой «России» и коммунисты Николай Коломейцев и Валерий Рашкин, заместитель полпреда президента в Южном федеральном округе Анатолий Сафронов, министр промышленности Ростовской области Михаил Тихонов, заместитель губернатора Александр Гребенщиков и мэр города Гуково Виктор Горенко.

Депутат Валерий Рашкин заявил РБК, что по вопросу выплаты зарплат шахтерам «уже есть позитивное движение: 50 миллионов сейчас, по столько же в январе и феврале». Схема выплаты остальной части долга неизвестна.

Валерий Дьяконов отметил также, что звучали предложения обратиться к правительству и президенту о выделении 300 миллионов рублей из Резервного фонда.

19 декабря шахтеры планировали выехать в Москву на акцию протеста, но позднее сообщили, что из города Гуково Ростовской области их не выпустили полицейские и казаки. Предприятия «Кингкоул» находятся в процессе банкротства